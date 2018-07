Borussia Dortmund demonstra força em casa e bate Real Madrid

DORTMUND - Nem o Manchester City nem o Real Madrid. O líder do Grupo D da Liga dos Campeões após o fim do primeiro turno é o Borussia Dortmund. Nesta quarta-feira, o atual bicampeão alemão recebe o campeão espanhol, venceu por 2 a 1 e passou o rival, assumindo a liderança da chave. Outro favorito, o Manchester City perdeu outra, desta vez para o Ajax, por 3 a 1, e caiu para a lanterna.

Sustentado por duas vitórias jogando em casa (e um bom empate em Manchester), o Borussia Dortmund soma sete pontos. O Real conheceu sua primeira derrota na Liga dos Campeões e estacionou nos seis. Zebra do grupo, o Ajax tem três pontos, em terceiro, enquanto o City soma um único ponto. Na próxima rodada, daqui a duas semanas, os jogos desta quarta se repetem, com mando invertido.

Com o Signal Iduna Park mais uma vez lotado, o Borussia Dortmund controlou o Real Madrid nos primeiros minutos e depois partiu para o ataque. Casillas, que realizava seu 125.º jogo na história da Liga dos Campeões (se igualando a Seedorf como terceiro da lista geral), fez grande defesa aos 26, em chute de Kehl.

Mas o goleiro não tinha como impedir que o Borussia Dortmund abrisse o placar aos 36. Pepe saiu jogando errado e deu a bola para Kehl. Ela logo chegou até Lewandowski, que entrou na área e bateu na saída de Casillas.

O time da casa voltou melhor para o segundo tempo e Casillas teve que trabalhar bem duas vezes seguidas, aos 4 e 5 minutos, em chutes de Gotze e Reus. Após outra intervenção do goleiro, que saiu para cortar cruzamento aos 18, Schmelzer bateu cruzado, Pepe e Lewandowski abriram, e a bola foi para o fundo do gol.

Mesmo com o meio-campo criando pouco, José Mourinho manteve Kaká no banco de reservas. Mesmo quando Khedira se machucou, ainda no primeiro tempo, o português preferiu colocar em campo Modric.

CITY PERDE - Em Amsterdã, o Manchester City saiu na frente do Ajax com Nasri, que recebeu bom passe de Milner na esquerda e bateu tirando do goleiro. Siem de Jong deixou tudo igual no último minuto do primeiro tempo. A virada veio apenas na etapa final, com o finlandês Moisander e o dinamarquês Eriksen.

MINUTO A MINUTO

SEGUNDO TEMPO

48min - Fim de jogo! O Borussia ganhou por 2 a 1!

42min - Essien perde gol de cabeça. Real vai com tudo para o ataque.

41min - Borussia reforça a defesa ao colocar o zagueiro Schieber no lugar do meia Gotze.

38min - Quase gol contra! Subotic furou feio ao tentar cruzamento do Real Madrid. A bola foi para trás e quase encobriu o goleiro, que conseguiu se recuperar e evitar o gol.

32min - Partida fica interessante e muito aberta, com os dois times no ataque. Real Madrid fica desconfigurado na defesa e se expõe.

29min - Time espanhol pressiona em busca do empate e equipe da casa se fecha e torce por um contra-ataque para matar a partida.

26min - Real Madrid adianta a marcação e coloca Higuaín no lugar de Benzema.

21min - O Borussia Dortmund muda: Bender dá lugar para Gundogan.

18min - GOOOOOL do BORUSSIA DORTMUND! O Real Madrid afastou mal o cruzamento e na entrada da área Schmelzer arrematou no canto, sem chance para Casillas. 2 a 1!

12min - Boa troca de passes de Dortmund novamente pelo lado direito, em cima do lateral improvisado Essien. A bola é rolada para Bender, que chuta com perigo, mas para fora.

9min - Segundo tempo está mais aberto e com mais movimentação dos times. Real Madrid acaba de quase fazer o segundo com Di María. Agora é o time espanhol que espera para sair no contra-ataque.

4min - Casillas faz um milagre! Cruzamento da esquerda e Gotze, de perna esquerda chutou forte e obrigou o goleiro a se virar.

2min - Sérgio Ramos faz falta em Schmelzer e leva o amarelo.

1min - Recomeça o jogo!

INTERVALO

O primeiro tempo teve poucas oportunidades de gol. O Real Madrid, com mais posse de bola, circulava a área adversária sem ameaçar. O Borussia apostava na velocidade de Gotze e Reus para surpreender nos contra-ataques. Falhas de ambas as equipes propiciaram os gols.

PRIMEIRO TEMPO

46min - Fim do primeiro tempo!

44min - Sérgio Ramos chega ao ataque, limpa a jogada e chuta por cima. Dortmund caiu de produção no fim do primeiro tempo e assiste ao time espanhol jogar.

41min - Gols deixam equipes nervosas e errando muitos passes. Real Madrid demonstra um pouco mais de segurança e está mais presente no campo do adversário.

37min - GOOOOL do Real Madrid! Di María fez belíssimo lançamento e cortou a defesa. A bola foi para Cristiano Ronaldo, que estava invadindo a área. O português tocou por cobertura para empatar. 1 a 1!

35min - GOOOOOL do Borussia Dortmund! Lewandowski abre o placar! O Real Madrid cometeu um erro na saída de bola com Pepe e o polonês saiu na cara de Casillas para fazer 1 a 0.

30min - Defesa do Real Madrid tem dificuldades quando o Borussia impõe velocidade. Os desfalques atrapalham o time espanhol, que tenta manter a posse de bola no ataque e evitar o contra-golpe alemão.

27min - Casillas salva novamente! Borussia desce em velocidade e Gotze rola para Kehl chutar no ângulo. O goleiro espalma para escanteio.

25min - O time espanhol consegue mudar o panorama da partida e tem mais posse de bola. Agora troca passes perto de área e conseguiu chegar com perigo com Cristiano Ronaldo.

20min - O Real Madrid quase faz! Jogada individual de Di María, ele gira para sair da marcação e chuta de perna esquerda. Mas a bola sobe muito e vai para fora.

18min -Contundido, Khedira sai e dá lugar para Luka Modric.

16min - O Borussia começa a achar espaços pelo lado esquerdo, em cima de Sérgio Ramos. Real Madrid prepara a entrada de Modric.

12min - Boa defesa de Casillas! Kehl arrisca de longe e obriga o goleiro a se virar.

8min - Os dois times jogam com a marcação adiantada, mas até agora não criaram. O meio de campo congestionado deixa a partida muito truncada e cheia de faltas.

3min - Real Madrid começa com mais posse de bola e já foi mais perigoso em chegada pelas pontas com Di María e Cristiano Ronaldo.

1min - Começa o jogo em Dormund!

FICHA TÉCNICA

BORUSSIA DORTMUND: Weidenfeller; Piszczek, Subotic, Hummels e Schmelzer; Bender (Gundogan), Kehl, Reus (Perisic), Götze (Schieber) e Grosskreutz; Lewandowski. Técnico: Jürgen Klopp.

REAL MADRID: Casillas; Sérgio Ramos, Varane, Pepe e Essien; Khedira (Modric), Xabi Alonso, Di María, Özil e Cristiano Ronaldo; Benzema (Higuaín). Técnico: José Mourinho.

Técnico: Viktor Kassai (Hungria)

GOL: Lewandowski, 35/1ºT, Cristiano Ronaldo, 37/1ºT, Schmelzer, 18/2ºT

Cartões amarelos: Sérgio Ramos, Xabi Alonso, Gundogan

Local: Sinal Iduna Park (Dortmund)