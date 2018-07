Borussia Dortmund derrota Hertha e segue 100% no Alemão

O Borussia Dortmund continua imbatível na temporada europeia. Jogando em casa, no estádio Signal Iduna Park, o time alemão faturou sua oitava vitória em oito jogos, neste domingo, ao bater o Hertha Berlin por 3 a 1. Foi o terceiro triunfo consecutivo no Campeonato Alemão.

Com este aproveitamento de 100%, o Borussia ocupa o primeiro lugar da tabela, com os mesmos 9 pontos do rival Bayern de Munique, mas com maior saldo de gols. O Hertha, por sua vez, tem uma vitória em três jogos e, com quatro pontos, figura na 10ª colocação da tabela.

Para buscar os três pontos neste domingo, o time da casa contou com grande apresentação do meia Kagawa. Ele fez o cruzamento para Hummels abrir o placar aos 27 minutos de jogo. E, na segunda etapa, fez o lançamento que resultou no segundo gol dos anfitriões, de Aubameyang, aos 6.

Salomon Kalou descontou para o Hertha Berlin aos 33 minutos. Mas, nos acréscimos, Adrian Ramos driblou o goleiro Kraft e selou a vitória dos donos da casa. O atacante colombiano não balançava as redes há quase um ano.

Na próxima rodada, o Borussia Dortmund vai enfrentar o Hannover, fora de casa, no dia 12 de setembro. O Hertha Berlin receberá o Stuttgart no mesmo dia.