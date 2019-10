Borussia Dortmund derrota Slavia Praga e Napoli fica no empate sem gols com Genk

O Borussia Dortmund obteve um importante resultado, nesta quarta-feira, ao derrotar o Slavia Praga, por 2 a 0, na República Checa, pela segunda rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. Os dois gols foram marcados pelo marroquino Achraf Hakimi e levaram a equipe alemã aos quatro pontos, enquanto os checos continuam com um.

O Borussia Dortmund jogou como se estivesse na Alemanha, o que tornou o duelo com o Slavia Praga bastante interessante, com as equipes superando o sistema de marcação do adversário, mas desperdiçando várias chances de gol.

O canhoto Brandt descobriu o rápido marroquino Achraf Hakimi livre na ponta direita. O atacante disparou em direção à área checa, cortou para dentro, escapou do goleiro Kolar e bateu bonito de pé esquerdo para fazer o primeiro gol do jogo aos 35 minutos da etapa inicial.

O segundo tempo começou com cada time perdendo uma grande chance. A disputa continuou intensa e imprevisível. Depois de muitos gols perdidos, Brandt, um dos melhores em campo, fez novo lançamento para Hakimi e o atacante não perdoou: 2 a 0, aos 44 minutos da etapa final.

Pelo Grupo E, na Bélgica, Genk e Napoli ficaram no empate sem gols, mas o jogo foi disputado em alta velocidade durante os 90 minutos, repleto de contra-ataques perigosos. Várias oportunidades foram criadas e qualquer time poderia ter saído de campo com a vitória.

A melhor oportunidade do time italiano ocorreu aos 34 minutos do primeiro tempo, quando o espanhol Callejón e o polonês Milik acertaram a trave do goleiro Coucke. Já o Genk não superou Meret, autor de pelo menos três grandes defesas.

Aos 38 da etapa final, o volante brasileiro Allan escorregou e a bola sobrou limpa para Ianis Hagi, filho de Gheorghe Hagi, melhor jogador romeno de todos os tempos, mas o meia bateu para fora.

O Napoli alcançou os quatro pontos, enquanto o Genk somou seu primeiro ponto na fase de grupos da competição.