Borussia Dortmund é derrotado pelo RB Leipzig e perde invencibilidade

Caiu neste sábado o último invicto do Campeonato Alemão. Mesmo jogando em casa, o líder Borussia Dortmund foi surpreendido, em duelo emocionante com cinco gols e duas expulsões, e perdeu para o RB Leipzig por 3 a 2, pela oitava rodada.

Ainda assim, o Borussia Dortmund se manteve na liderança com 19 pontos, dois na frente do Bayern de Munique, que também neste sábado massacrou o Freiburg por 5 a 0. Já o RB Leipzig subiu para terceiro, com 16 pontos.

O duelo deste sábado parecia que não seria dos mais difíceis ao Borussia Dortmund. Ainda mais quando, logo aos quatro minutos, Aubameyang abriu o placar para o líder do campeonato.

A alegria da torcida, contudo, durou pouco. Apenas seis minutos depois o meia-atacante austríaco Marcel Sabitzer marcou o gol de empate para o RB Leipzig. E, aos 25, o dinamarquês Yussuf Poulsen decretou a virada.

Se já era difícil, a situação do Borussia Dortmund ficou ainda pior aos dois minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Sokratis Papastathopoulos foi expulso. E, para piorar, de pênalti, o atacante francês Jean-Kevin Augustin fez o terceiro dois minutos depois.

Aos 11, por sua vez, foi a vez de o zagueiro Stefan Ilsanker ser expulso. O Borussia Dortmund aproveitou e, oito minutos depois, também de pênalti, empatou com Aubameyang - foi o décimo gol do atacante, artilheiro isolado da competição. Mas, apesar da pressão nos minutos finais, o líder não conseguiu empatar e viu ruir a sua invencibilidade.