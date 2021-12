Borussia Dortmund está ficando pequeno para Haaland? City, Real, Barcelona e Bayern monitoram astro

Que Erling Haaland é pretendido por grandes clubes europeus, isso não é novidade. Já faz dois anos que a Europa olha com carinho para o grandalhão de 1,94m de altura. O astro norueguês pode estar de malas prontas para deixar o Borussia Dortmund, segundo seu próprio empresário. E os principais clubes na disputa pelo atacante 'fazedor de gols' já estão praticamente definidos: Manchester City, Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique.

Mino Raiola, agente do goleador de apenas 21 anos, disse em recente entrevista que existem chances de ele se transferir já na próxima janela europeia, após o fim das competições. Seu contrato com o Borussia Dortmund é válido até 2024. Porém, suas façanhas dentro da área têm despertado o interesse de gigantes europeus. Na Liga dos Campeões, foram 23 gols em 20 jogos. No Dortmund, são 51 gols em 51 partidas.

"Ele (Haaland) pode e vai dar o próximo passo", disse Raiola ao jornal alemão Sport1. "Bayern, Real, Barcelona, City... Estes são grandes clubes a quem ele pode se unir. Quando nós nos mudamos para Dortmund, todos nós sabíamos que esse passo chegaria", disse o agente do jogador.

O contrato de Haaland com o Borussia, porém, muda na virada do ano. Uma cláusula válida a partir de 2022 seria ativada e qualquer transferência do astro seria estipulada em 80 milhões de euros, aproximadamente R$ 508 milhões. "Talvez neste verão, talvez no verão seguinte. Mas há uma grande chance de que Erling (Haaland) saia neste verão", cravou o empresário.

Ele chegou ao Borussia Dortmund durante a temporada 2019-2020 depois de deixar o RB Salzburg, apesar das tentativas do Manchester United de levá-lo para a Inglaterra. Ele marcou 11 gols na atual edição do Campeonato Alemão, além de ter marcado três vezes na Liga dos Campeões.

No entanto, Haaland estaria insatisfeito, principalmente devido à queda precoce do time alemão na principal competição de clubes da Europa. O Borussia Dortmund não conseguiu passar da fase de grupos, restando agora a Liga Europa. O Dortmund ficou em terceiro lugar no Grupo C da competição, atrás de Ajax e Sporting.