Borussia Dortmund empata clássico e fica mais distante do líder Bayern de Munique

O início de temporada para o Borussia Dortmund no Campeonato Alemão não é dos melhores. Acostumado a brigar pelas primeiras colocações, o time desta vez terá que lutar muito para obter uma caga em competições europeias. Prova disso foi o que aconteceu neste sábado, em casa, no estádio Signal Iduna Park, com o empate sem gols no clássico local contra o Schalke 04, pela nona rodada da competição.

Diante do rival da vizinha Gelsenkirchen, que teve um péssimo início de temporada e busca a recuperação, o Borussia Dortmund tinha tudo para vencer e ficar nas primeiras colocações. No entanto, o empate o deixou apenas na quinta colocação com 15 pontos, oito atrás do líder Bayern de Munique e a seis do vice Red Bull Leipzig. E a situação pode piorar, já que o Colônia pode ultrapassá-lo com um simples empate em casa contra o lanterna Hamburgo, neste domingo.

Se o empate foi péssimo para os donos da casa, o visitante não tem do que reclamar. Em recuperação no campeonato, o Schalke 04 já está na 12.ª colocação, com oito pontos, depois de figurar dentro da zona de rebaixamento nas primeiras rodadas.

Neste meio de semana, o Borussia Dortmund volta as suas atenções para a Liga dos Campeões da Europa. Pela quarta rodada do Grupo F, nesta quarta-feira, o time defende a liderança (sete pontos, junto com o Real Madrid) contra o Sporting Lisboa, de Portugal, na Alemanha.

Pelo Campeonato Alemão, em sua 10.ª rodada, o Borussia Dortmund joga no próximo sábado contra o Hamburgo, fora de casa. Já o Schalke 04 entra em campo no domingo, como mandante, contra o Werder Bremen.