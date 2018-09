Borussia Dortmund empata com o Hoffenheim e cai para o 3º lugar no Alemão

O Borussia Dortmund decepcionou neste sábado. Fora de casa, o time não foi além do empate por 1 a 1 com o Hoffenheim, em duelo válido pelo Campeonato Alemão. Assim, acabou sendo ultrapassado pelo Hertha Berlin na briga pelas primeiras posições do torneio em suas rodadas iniciais.

E a situação do Dortmund poderia ser ainda pior diante das dificuldades que a equipe enfrentou neste sábado. Afinal, o Hoffenheim abriu o placar da partida aos 44 minutos do primeiro tempo com o gol marcado pelo brasileiro Joelinton. E o time ficou com dez jogadores em campo aos 30 minutos da etapa final, após a expulsão de Diallo.

Ainda assim, o Dortmund conseguiu arrancar o empate aos 39, com o gol marcado por Pulisic. Com isso, o time chegou aos oito pontos, na terceira posição do Alemão, enquanto o Hoffenheim chegou aos quatro, na 11ª colocação.

Quem aproveitou o tropeço do Dortmund para ultrapassá-lo foi o Hertha, que faz boa campanha e chegou aos dez pontos em quatro jogos após vencer o Borussia Mönchengladbach por 4 a 2, como mandante, em uma partida muito movimentada. Com a derrota o Mönchengladbach parou nos sete pontos, agora na sétima posição.

A vitória foi conquistada de virada, pois os visitantes chegaram a abrir o placar com um pênalti convertido por Thorgan Hazard. Mas Ibisevic marcou duas vezes, Lazaro também deixou a sua marca e Duda fez o seu quarto gol no Alemão. O outro gol do Mönchengladbach foi marcado por Pléa.

Em outra partida cheia de gols neste sábado, o quarto colocado Werder Bremen chegou aos oito pontos ao vencer o Augsburg (décimo, com quatro) por 3 a 2, fora de casa. Kruse, Eggestein e Klaassen marcaram para o Bremen, que foi vazado por Koo Ja-Cheol e Max.

Em casa, o Wolfsburg (sexto, com sete pontos perdeu em casa para o Freiburg (12º, com quatro) por 3 a 1. Mehmedi marcou para o time mandante, que antes foi vazado por Sallai, Petersen e Frantz.

Agora em oitavo lugar com cinco pontos, o Nuremberg venceu o Hannover por 2 a 0, em casa. Anton (contra) e Knöll marcaram os gols da partida neste sábado.