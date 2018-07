Borussia Dortmund estende contrato de Götze até 2016

"Todo mundo sabe como eu me sinto muito confortável em Dortmund", declarou o jovem atleta, após assinar a renovação. "O time está evoluindo cada vez mais e quero fazer parte deste momento". O acerto também foi comemorado pelo diretor de futebol do Borussia, Michael Zorc. "Estamos muito felizes por poder contar com Götze no nosso futuro".

Apesar da pouca experiência, o meia foi decisivo para a conquista do título alemão do Borussia na temporada passada. E, neste ano, tem dado boa contribuição ao time na busca pelo bicampeonato. O Borussia é o atual líder do Campeonato Alemão, com cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Bayern de Munique.