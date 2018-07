Borussia Dortmund estreia na Liga Europa com vitória; Sampdoria é goleada em casa

O gol de Jonas Hofmann, aos 16 minutos do primeiro tempo, dá uma vantagem para o Borussia Dortmund para a partida da volta, na próxima quinta-feira, na Alemanha. Se avançar, o time alemão estará nos playoffs - confronto de ida e volta -, onde a classificação dará uma vaga na fase de grupos da Liga Europa.

Quem se deu muito mal foi a Sampdoria. Mesmo jogando em Turim, já que cumpre punição imposta pela Uefa, a equipe de Gênova foi goleada pelo desconhecido Vojvodina, da Sérvia, por 4 a 0. Agora, os italianos terão que se desdobrar em campo na próxima quinta-feira, fora de casa, para conseguirem passar de fase.

Outros times mais conhecidos do continente também jogaram nesta quinta-feira. São os casos do West Ham, que empatou em casa com o Astra (Romênia) por 2 a 2; do Athletic Bilbao, que como mandante bateu o Inter Baku, do Azerbaijão, por 2 a 0; do Bordeaux, que na França fez 3 a 0 no AEK Larnaca, do Chipre; e do Southampton, que ganhou em casa de 3 a 0 do Vitesse, da Holanda.