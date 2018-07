Borussia Dortmund faz 2 a 0 no Mainz e volta a vencer no Alemão

O Borussia Dortmund espantou a má fase no Campeonato Alemão e voltou a vencer nesta sexta-feira, com um contundente 2 a 0 sobre o Mainz, mesmo fora de casa. O resultado aliviou o início de pressão sobre o técnico Thomas Tuchel, que já vinha de três partidas sem resultados positivos na competição - inclusive a goleada por 5 a 1 do Bayern de Munique.

Com o resultado, o Borussia garante a segunda colocação por mais uma rodada, já que chegou aos 20 pontos, quatro a mais que o terceiro colocado Schalke 04, mas também quatro atrás do líder Bayern. Na próxima rodada, dia 25, a equipe recebe o Augsburg. Já o Mainz parou nos nove pontos, em nono, e duela com o Werder Bremen, em casa, no dia 24.

Apesar da boa vitória, quem assustou primeiro nesta sexta foi o Mainz. Logo aos 10 minutos, Bengtsson bateu falta rente ao travessão. Somente seis minutos depois, no entanto, os visitantes abriram o placar. Mkhitaryan aproveitou saída de bola errada do adversário e rolou para Aubameyang, que tocou para Reus marcar.

A vantagem foi suficiente para o Borussia reduzir o ritmo e passar a jogar no contra-ataque. O jogo ficou morno até o início da etapa final, quando Mkhitaryan arrancou e foi derrubado fora da área, mas o árbitro deu pênalti. Reus bateu mal e Karius caiu no canto direito para defender.

O lance empolgou a torcida e os jogadores do Mainz, que ganhou campo e passou a exercer uma certa pressão, mas sem grandes sustos para o gol de Bürki. Até que aos 36 minutos, o Borussia aproveitou novo erro na saída do adversário para ampliar. Aubameyang interceptou um passe, avançou e tocou para Mkhitaryan, que driblou o goleiro e rolou para o gol vazio.