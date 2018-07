Borussia 3 no Tottenham e fica perto das quartas da Liga Europa

O Borussia Dortmund se aproximou da vaga nas quartas de final da Liga Europa nesta quinta-feira ao aplicar 3 a 0 no Tottenham, jogando em casa. Com a boa vantagem no placar, o time alemão avança na competição continental mesmo se perder por dois gols de diferença na partida da volta. Em outro jogo do dia, o Shakhtar Donetsk contou com gols brasileiros para superar o Anderlecht.

As oitavas de final da Liga Europa foram abertas nesta quinta com um grande duelo de vice-líderes nacionais. E o Borussia demorou para fazer valer seu domínio em casa contra o time misto do Tottenham. Depois do gol de Pierre-Emerick Aubameyang, aos 30 minutos de jogo, os alemães só deslancharam no segundo tempo.

Logo no começo da etapa final, o Borussia quase anotou o segundo, em lance que morreu no pé da trave direita do Tottenham, aos 5. Nove minutos depois, a estrela de Marco Reus começou a brilhar em campo. Aos 14, Subotic escorou de cabeça cobrança de escanteio na área e Reus encheu o pé dentro da área para estufar as redes.

Mais dez minutos e o mesmo Reus tabelou na entrada da área e, cara a cara com o goleiro, não teve problemas para anotar o seu segundo gol na partida. Sem aliviar o ritmo, e sem poupar jogadores, o Borussia se manteve melhor até o apito final, mas sem ampliar a vantagem.

Na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk também iniciou o confronto com o Anderlecht em boa vantagem. Venceu o jogo de ida por 3 a 1, com gols de Taison (ex-Inter) e Eduardo da Silva (ex-Flamengo). Oleksandr Kucher marcou o outro gol dos anfitriões. E Frank Acheampong descontou para a equipe belga.

Jogando em casa, na Turquia, o Fenerbahçe derrotou o Braga por 1 a 0. Mehmet Topal marcou o único gol da partida, que dá ao time turco a vantagem de jogar por um empate na casa do rival português. Na Suíça, Basel e Sevilla empataram sem gols. Nos minutos finais, o time espanhol perdeu Steven Nzonzi, por expulsão. Todos os confrontos serão decididos na próxima quinta-feira.

Ainda hoje quatro jogos vão finalizar a ida das oitavas de final, com destaque para o clássico inglês entre Liverpool e Manchester United. As outras partidas são: Athletic Bilbao x Valencia, Sparta Praga x Lazio e Villarreal x Bayer Leverkusen.