Borussia Dortmund fica no empate sem gols com Hannover fora de casa

Depois da boa vitória na abertura do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund tropeçou na segunda rodada da competição, nesta sexta-feira. Jogando fora de casa, o time da cidade de Dortmund empatou sem gols com o Hannover, na abertura da segunda rodada. Foi o primeiro 0 a 0 desta edição do Alemão.

O resultado levou o Borussia aos quatro pontos, na liderança provisória da tabela. Mas a equipe deve perder a ponta no decorrer da rodada, no sábado ou no domingo. Na estreia, o Borussia havia goleada o RB Leipzig por 4 a 1, em casa. Já o Hannover chegou aos dois pontos, após empatar também na estreia, com o Werder Bremen, fora de casa.

Liderado pelo meia Marco Reus, o Borussia Dortmund criou as melhores oportunidades da partida, embora não tenha dominado a posse de bola. No primeiro tempo, Reus, desperdiçou duas boas chances, uma delas no travessão. No segundo tempo, o Hannover assustou com Bobby Wood, mas voltou a levar uma bola na trave, aos 14 minutos.

O time da casa contou com o volante brasileiro Walace, ex-Grêmio, entre os titulares. Já o Borussia ainda não estreou o atacante Paco Alcácer, que deixou o Barcelona rumo ao time alemão na terça-feira.

Ao fim da atual rodada, os times alemães voltarão a campo pelo campeonato somente no dia 14 de setembro, por causa das datas Fifa no próximo fim de semana. O Borussia Dortmund voltará a campo novamente na sexta-feira, dia 14. O adversário será o Eintracht Frankfurt, desta vez em casa. No dia 15, sábado, o Hannover vai duelar com o RB Leipzig longe dos seus domínios.