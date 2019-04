Borussia Dortmund fica sem dois zagueiros para 'final' contra o Bayern

O setor defensivo do Borussia Dortmund terá dois desfalques para o jogo contra o Bayern de Munique que está sendo encarado como a "final" do Campeonato Alemão, neste sábado, no Allianz Arena, em Munique, pela 28.ª rodada. Trata-se dos zagueiros Achraf Hakimi e Abdou Diallo, ambos machucados.

Os médicos do time de Dortmund afirmaram que Hakimi, que está emprestado pelo Real Madrid por duas temporadas, quebrou um dedo do pé direito e será submetido a uma cirurgia em Madri.

O zagueiro marroquino entrou na partida do último sábado diante do Wolfsburg, aos 24 minutos de jogo, em substituição a Diallo, que sofreu uma lesão muscular e não tem data para retornar ao time.

Na rodada do último final de semana, o Bayern de Munique só empatou contra o Freiburg, fora de casa, por 1 a 1, enquanto que o Borussia Dortmund, em seu estádio, não teve grandes dificuldades para superar o Wolfsburg por 2 a 0.

O Borussia Dortmund soma 63 pontos, dois a mais que o Bayern de Munique, que, por sua vez, possui um saldo de gols mais positivo que o adversário: 41 a 36. Restam sete rodadas para o final do Campeonato Alemão.