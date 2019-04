Borussia Dortmund ganha com 2 gols de Sancho e ultrapassa o Bayern no Alemão

Abalado pela perda da liderança do Campeonato Alemão com uma dura derrota por 5 a 0 para o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund esboçou uma recuperação neste sábado ao superar o Mainz por 2 a 1, em casa, pela 29ª rodada. O triunfo colocou o time provisoriamente em primeiro lugar, sendo que os seus gols foram marcados por Jadon Sancho.

O atacante inglês, de 19 anos, brilhou, mas não foi um triunfo sem sustos para o Dortmund, que foi vazado aos 39 minutos do segundo tempo por Robin Quaison. E o goleiro Roman Bürki ainda precisou fazer três defesas seguidas em finalizações de Ridle Baku.

O triunfo levou o Dortmund aos 66 pontos, com dois a mais do que o Bayern. Mas o time de Munique pode retomar a ponta neste domingo, quando visitará o Fortuna Düsseldorf. No primeiro turno, o time recém-promovido à elite surpreendeu ao arrancar um empate por 3 a 3 como visitante.

De volta ao time titular após começar o duelo com o Bayern no banco, Götze justificou a presença no time ao fazer o cruzamento para Sancho completar às redes e abrir o placar em Dortmund aos 16 minutos do primeiro tempo.

Aos 23, o passe para Sancho finalizar e marcar da pequena área foi de Delaney. Assim, o jovem inglês chegou aos dez gols no Campeonato Alemão. O Mainz reagiu ao acertar a trave duas vezes, com Karim Onisiwo, uma em cada tempo. E ainda marcou no fim do jogo, mas sem conseguir arrancar o empate.

O Dortmund, que agora torcerá contra o Bayern, voltará a jogar pelo Alemão em 21 de abril, fora de casa, contra o Freiburg. Um dia antes, o Mainz será mandante diante do Fortuna Düsseldorf.