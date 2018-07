Borussia Dortmund goleia e avança de fase na Copa da Alemanha

O Borussia Dortmund não teve dificuldades para se garantir na segunda fase da Copa da Alemanha. Neste sábado, fora de casa, em Stuttgart, o campeão da Supercopa da Alemanha goleou o Stuttgarter Kickers, que disputa a terceira divisão nacional, por 4 a 1, com dois gols do gabonês Aubameyang.

Mesmo com uma equipe mista, o Borussia Dortmund conseguiu aplicar a goleada numa partida que ficou marcada pela volta de Marco Reus ao futebol após se recuperar de uma contusão no tornozelo esquerdo que o impediu de participar da Copa do Mundo no Brasil. Titular, ele teve atuação discreta e foi substituído durante o segundo tempo.

O armênio Mkhitaryan abriu o placar da partida aos 30 minutos da etapa inicial. Depois, no segundo tempo, Aubameyang ampliou aos dez minutos e o ganês naturalizado canadense Edwini-Bonsu diminuiu aos 15. Aubameyang marcou o seu segundo gol na partida aos 33 minutos e o colombiano Adrián Ramos definiu a goleada por 4 a 1 aos 44.

O Werder Bremen foi eliminado pelo Eintracht Braunschweig, da segunda divisão, ao perder em casa por 1 a 0. Com dois gols do bósnio Hrgota, o Borussia Mönchengladbach avançou com vitória por 3 a 1 sobre o Homburg, fora de casa, mesmo placar do triunfo do Hannover diante do Astoria Walldorf, com dois gols de Joselu.

O Colônia, com dois gols do nigeriano Ujah, derrotou o Braunschweig, fora de casa, por 4 a 0. O Sttutgart foi eliminado neste sábado ao perder para o Bochum por 2 a 0, como visitante, com gols de Terodde. Também fora de casa, o Hertha Berlin derrotou o Viktoria Koln por 4 a 2.