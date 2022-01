Borussia Dortmund goleia e cola no Bayern após bela apresentação de Haaland

Erling Haaland pode estar com os dias contados no Borussia Dortmund. Na mira de gigantes do planeta, como Barcelona, Real Madrid Manchester City, o jovem atacante norueguês permanece brilhando na Alemanha. Nesta sexta-feira, o atacante de 21 anos anotou duas vezes na goleada de 5 a 1 sobre o Freiburg, que deixou sua equipe somente três pontos atrás do líder Bayern de Munique no Campeonato Alemão.

Os números de Haaland com a camisa aurinegra são impressionantes. Ao balançar as redes duas vezes no Signal Iduna Park, agora ele soma mais gols que jogos pelo Borussia Dortmund. Ele anotou pela 78ª vez em 77 aparições, levando a equipe aos 40 pontos em 19 partidas.

Leia Também Bayern sofre com 14 desfalques e Borussia Monchengladbach surpreende novamente

A liderança do Alemão ainda é do Bayern de Munique, com 43 pontos e um duelo a menos, diante do Colônia, neste sábado. Para quem nadava de braçadas na competição, contudo, os bávaros veem o rival pressionar e ameaçar o reinado na Alemanha.

Haaland anotou pela primeira vez quando o Borussia Dortmund já ganhava por 2 a 0, gols anotados por Meunier. Antes do intervalo, já nos acréscimos, recebeu de Bellingham e não perdoou. Na comemoração, dedo no ouvido e mão esticada para as arquibancadas sentindo falta do grito da galera. O público em eventos na Alemanha está proibido por causa da pandemia de covid-19. Ele saiu de campo vibrando bastante, mostrando que a cabeça ainda segue na Alemanha.

No retorno do descanso, Demirovic diminuiu, no que acabou sendo o gol de honra dos visitantes. Haaland chegou ao 21° gol na temporada logo depois, desta vez assistido por Dahoud. Transformou a vitória em goleada. No fim, o próprio Dahoud ainda ampliou, fechando a surra.