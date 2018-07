Borussia Dortmund goleia e continua em 2º no Alemão

Schmid abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo para o Freiburg, oitavo colocado no Campeonato Alemão. O Borussia Dortmund, porém, não se abalou e conseguiu a virada ainda na etapa inicial, com gols de Lewandowski - artilheiro do Campeonato Alemão com 19 -, aos 41 e aos 45 minutos, e Sahin, aos 44. A vitória foi completada no segundo tempo, com mais um gol de Sahin, aos 27, e Bittencourt, aos 33 minutos.

Também neste sábado, o Schalke 04 caiu para a quinta colocação no Campeonato Alemão ao perder, fora de casa, para o Nuremberg por 3 a 0. Feulner, Esswein e Frantz fizeram os gols do triunfo do 11º colocado.

Na luta contra o rebaixamento, o Augsburg conseguiu uma importante vitória ao bater o Hamburgo por 1 a 0, fora de casa, e está em antepenúltimo lugar. O vice-lanterna Hoffenheim empatou por 0 a 0 com o Mainz, em casa. Com dois gols de Hunt, o Werder Bremen empatou por 2 a 2 com o lanterna Greuther Furth, em casa.