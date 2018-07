Borussia Dortmund goleia e empata com líder Bayern

Com o resultado, o Borussia chegou aos mesmos 37 pontos do líder Bayern de Munique, mas leva desvantagem no saldo de gols - 31 a 27 - e por isso fica na segunda colocação. O Schalke 04 também tem 37 pontos, mas está em terceiro, com 18 gols de saldo. Enquanto isso, o Hamburgo segue lutando contra o rebaixamento, na 14ª colocação, com 19 pontos.

Em seu retorno ao Campeonato Alemão após a pausa de final de ano, o Dortmund não tomou conhecimento do adversário e abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Grosskreutz, aos 16 minutos, e Lewandowski, aos 37.

Na segunda etapa, os visitantes não diminuíram o ritmo e chegaram à goleada. Blaszczykowski marcou aos 13 e aos 31 minutos, sendo que esse último foi de pênalti. A sete minutos para o fim, Lewandowski também anotou seu segundo no jogo, o quinto do Borussia. Aos 41 minutos, o peruano Paolo Guerrero fez o gol de honra da equipe da casa.

Na próxima rodada, o Hamburgo buscará a reabilitação na competição diante do Herta Berlim, no próximo sábado, fora de casa. No mesmo dia, o Borussia Dortmund tenta manter a boa fase diante do Hoffenheim, em casa.