Borussia Dortmund goleia e mantém vantagem na ponta O Borussia Dortmund não tomou conhecimento do Colônia e goleou o adversário por 6 a 1, neste domingo, pela 27.ª rodada do Campeonato Alemão. Mesmo atuando fora de casa, a equipe foi para cima, definiu a goleada no segundo tempo, quando marcou quatro gols, e manteve a vantagem na liderança da competição.