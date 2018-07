Borussia Dortmund goleia e segue na ponta do Campeonato Alemão

DORTMUND - A disputa pela liderança do Campeonato Alemão se manteve acirrada neste sábado e sem alterações. Em casa, pela sétima rodada, Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen cumpriram bem suas tarefas, venceram e permanecem, em ordem, nas três primeiras posições do torneio.

O líder Borussia Dortmund chegou aos 19 pontos ao golear o penúltimo colocado Freiburg por 5 a 0, se recuperando do empate com o Nuremberg na rodada anterior. Reus abriu 2 a 0 para o time, com gols marcados no primeiro tempo. Lewandowski também fez dois gols, ambos no segundo tempo, enquanto Kuba fechou a goleada do atual vice-campeão europeu.

Também com 19 pontos, mas em desvantagem no saldo de gols, o segundo colocado Bayern de Munique venceu o Wolsburg, no reencontro com o volante brasileiro Luiz Gustavo, por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Müller, aos 18 minutos do segundo tempo.

Terceiro colocado, agora com 18 pontos, o Bayer Leverkusen derrotou o Hannover por 2 a 0. Os gols da partida saíram no primeiro tempo e foram marcados por Rolfes, aos 23 minutos, e Sam, aos 37. Também neste sábado, Hoffenheim e Schalke 04, que faz campanha irregular e está apenas em 12º lugar no Campeonato Alemão, empataram por 3 a 3. De pênalti, o brasileiro Roberto Firmino fez um gols dos gols do Hoffenheim na partida. Já o Hertha Berlim, com dois gols de Allagui, bateu o Mainz por 3 a 1.