Borussia Dortmund goleia e segue perto do Bayern O Borussia Dortmund fez a sua parte neste sábado e terminou o primeiro turno do Campeonato Alemão perto do líder Bayern de Munique. Após empatar nas duas rodadas anteriores, o atual campeão nacional goleou o lanterna Freiburg por 4 a 1, fora de casa, em partida válida pela 17ª rodada, e chegou aos 34 pontos, em segundo lugar, com três a menos do que o Bayern.