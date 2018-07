Borussia Dortmund goleia lanterna e mantém perseguição ao Bayern no Alemão O Borussia Dortmund goleou o Augsburg por 5 a 1 neste domingo, em casa, e manteve a distância de sete pontos para o líder Bayern de Munique após dez rodadas disputadas no Campeonato Alemão. O time anfitrião é o segundo colocado, com 23 pontos contra 30 do primeiro colocado, que tem 100% de aproveitamento. O Augsburg é o lanterna, com cinco.