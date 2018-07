Borussia Dortmund goleia time da 3ª divisão e vai às oitavas na Copa da Alemanha

O Borussia Dortmund aproveitou a fragilidade do Magdeburg para golear nesta terça-feira, espantar a má fase e garantir vaga nas oitavas de final da Copa da Alemanha. Mesmo fora de casa, a equipe encerrou a sequência de três partidas sem vencer e fez 5 a 0 no adversário da terceira divisão.

+ Leverkusen e Schalke vencem e avançam às oitavas da Copa da Alemanha

A vitória diminuiu a pressão sobre o técnico Peter Bosz, que vinha sendo questionado. Afinal, nas últimas partidas o Dortmund permitiu a aproximação do Bayern de Munique na liderança do Campeonato Alemão e praticamente selou sua eliminação da Liga dos Campeões, na qual soma apenas um ponto após três partidas.

Nesta terça, a equipe começou em cima do adversário e viu Maximilian Philipp perder chance incrível ao acertar a trave no início, praticamente sem goleiro. O Dortmund, então, só foi abrir o placar aos 41 minutos, quando Yarmolenko cruzou da direita, Isak escorou e Gonzalo Castro apareceu sozinho para marcar.

O gol deu a tranquilidade que o Dortmund precisava para deslanchar no segundo tempo. Logo a um minuto, Isak tabelou pela esquerda com Yarmolenko e tocou na saída do goleiro para ampliar. Aos 27, Guerreiro cruzou da esquerda e Schafer colocou a mão na bola. Pênalti, que Yarmolenko bateu com categoria para ampliar.

O Dortmund não encontrava dificuldades para atacar e assim construiu a goleada aos 33 minutos, com Bartra, de cabeça, após cruzamento da esquerda. Mas o melhor ainda estava por vir. Aos 45, Sahin tocou de calcanhar para Philipp, que deu novo calcanhar para Kagawa. O japonês ainda cortou a marcação antes de marcar o golaço e selar o placar.

OUTROS RESULTADOS

Outro time da primeira divisão que goleou fora de casa pela Copa da Alemanha foi o Eintracht Frankfurt. Com dois gols de Haller, um de Wolf e outro de Blum, a equipe derrotou o Schweinfurt, da quarta divisão nacional, por 4 a 0. Já o Ingolstadt passou pelo Greuther Fuerth, também fora de casa, por 3 a 1.