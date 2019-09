Borussia Dortmund leva empate no fim e perde chance de encostar no líder Leipzig

O Borussia Dortmund visitou o Eintracht Frankfurt neste domingo e deixou a vitória escapar no final, ficando no empate de 2 a 2 e perdendo a chance de se aproximar do líder do Campeonato Alemão, o RB Leipzig.

O volante belga Axel Witsel e o ponta inglês Jadon Sancho fizeram os gols do time aurinegro, enquanto o centroavante português André Silva e o volante dinamarquês Thomas Delaney, contra, marcaram para os donos da casa.

Com o resultado, o Dortmund fica na terceira posição da tabela, com dez pontos. O RB Leipzig soma 13, dois a mais que o vice-líder Bayern de Munique. Ambos já jogaram nesta quinta rodada. Já o Eintracht é o nono colocado, com sete pontos.

Apesar de estar atuando fora de casa, o Borussia manteve seu futebol insinuante e dominou as ações na Commerzbank Arena. Logo no começo do primeiro tempo, os visitantes foram para cima e conseguiram inaugurar o marcador.

Aos 11 minutos, o ponta belga Thorgan Hazard cruzou na medida para o compatriota Witsel, que testou de primeira para superar o goleiro alemão Kevin Trapp e fazer 1 a 0.

Antes do intervalo, porém, o Eintracht reagiu e colocou igualdade no placar. Aos 43, Silva recebeu rasteiro na entrada da área e chutou com categoria para superar o arqueiro suíço Roman Burki.

A etapa complementar foi semelhante à metade inicial, com mais iniciativa do Dortmund. Uma vez mais, Witsel foi decisivo para os aurinegros: aos 21, o belga tocou para Sancho após cobrança de falta e o inglês, livre, só empurrou para o gol.

O triunfo do Borussia parecia encaminhado, mas o Eintracht correu atrás do prejuízo nos minutos finais: aos 43, Delaney tentou interceptar um cruzamento, mas acabou mandando contra o próprio patrimônio, dando números finais ao empate.

Na outra partida do dia pela quinta rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Mönchengladbach superou o Fortuna Dusseldorf pelo apertado placar de 2 a 1, em casa, de virada, e alcançou a sexta posição da tabela, com dez pontos, fechando a zona de classificação à Liga Europa na competição.

A peça-chave da vitória do time mandante foi o francês Marcus Thuram. Filho do ex-lateral Lilian Thuram, vencedor da Copa do Mundo de 1998, o atacante marcou os dois gols do Mönchengladbach. O zagueiro Kasim Nuhu, de Gana, balançou as redes pelos visitantes, que ocupa o 12º lugar, com quatro pontos.