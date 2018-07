Borussia Dortmund leva susto, mas vence no Campeonato Alemão

O Borussia Dortmund se recuperou nesta sexta-feira da derrota na sua estreia no Campeonato Alemão, para o Bayer Leverkusen. Mesmo atuando como visitante, o time não encontrou dificuldades para derrotar o Augsburg por 3 a 2, na SGL Arena, na partida que abriu a segunda rodada do torneio nacional, mesmo que o adversário tenha iniciado uma reação tardia no final do duelo.

Afinal, o time já vencia o jogo por 2 a 0 com menos de 15 minutos do primeiro tempo, liderado por uma grande atuação de Marco Reus. O gol que abriu a partida saiu logo aos 11 minutos e foi exatamente dele. Reus tabelou com Grosskreutz e finalizou na saída do goleiro Hitz para fazer 1 a 0. O segundo gol saiu logo depois e teve novamente a participação de Reus. Aos 14 minutos, ele cobrou escanteio e Papastathopoulos cabeceou para as redes.

A vitória do Borussia Dortmund parecia definida aos 33 minutos do segundo tempo, quando a equipe fez o seu terceiro gol. Reus cobrou mais um escanteio, a bola foi rebatida para fora da área. Após finalização, o goleiro Hitz espalmou. Adrian Ramos pegou o rebote e tocou para a rede, fazendo 3 a 0.

O Augsburg, porém, reagiu. Aos 37 minutos, após cruzamento rasteiro para a área Bobadilla tocou para as redes. O time da casa voltaria a marcar, dessa vez com Matavz, aos 44 minutos, de cabeça. A reação do Augsburg ficou por aí e, assim, o Borussia Dortmund comemorou a sua primeira vitória no Campeonato Alemão, marcada por um susto, mas também pelo talento de Reus.