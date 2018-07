Borussia Dortmund perde do Hannover e deixará a ponta do Alemão neste sábado

O Borussia Dortmund foi buscar por duas vezes o empate neste sábado, mas levou mais dois gols e acabou derrotado por 4 a 2 pelo Hamburgo, fora de casa, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, o time estacionou nos 20 pontos e perderá a ponta da competição ainda neste sábado para Bayern de Munique ou RB Leipzig, equipes que se enfrentam no último jogo do dia, na Allianz Arena.

O Bayern já possui os mesmos 20 pontos do Dortmund e por isso precisa de apenas um empate para assumir o topo, enquanto o RB Leipzig, com 19 na terceira posição, terá a chance de virar líder em caso de vitória em Munique.

O surpreendente Hannover, por sua vez, comprovou o bom momento que vive com o triunfo expressivo deste sábado, que o levou ao quarto lugar da tabela, com 18 pontos. E o gol que abriu o placar da partida diante do líder foi marcado pelo atacante brasileiro Jonathas, cobrando pênalti aos 20 minutos do primeiro tempo.

Após o gol do jogador de 26 anos formado pelo Cruzeiro e que já defendeu uma série de times no futebol europeu, o Borussia reagiu rápido e buscou o empate aos 27, com o defensor francês Dan-Axel Zagadou balançando as redes. Entretanto, a igualdade no placar só durou até os 40, quando o atacante togolês Ihlas Bebou marcou o primeiro dos seus dois gols no confronto.

Na etapa final, a equipe visitante voltou a conseguir o empate após um belo gol do ucraniano Andriy Yarmolenko, que pegou de primeira, pelo alto, um rebote e finalizou com estilo para as redes aos 7 minutos.

Porém, a vida da equipe de Dortmund começou a se complicar aos 14 minutos, quando Dan-Axel Zagadou fez falta como último homem da zaga em Felix Klaus e acabou sendo punido com o cartão vermelho. Para completar o estrago, o mesmo Klaus foi para a bola na cobrança de falta, de perto da meia-lua, e acertou o ângulo direito do goleiro Roman Buerki para marcar um golaço.

Com um homem a mais em campo e novamente em vantagem no placar, o Hannover depois mataria a partida de vez aos 41, com Ihlas Bebou voltando a balançar as redes.

Outras quatro partidas já foram disputadas neste sábado pela décima rodada do Alemão. Em uma delas, o Borussia Mönchengladbach derrotou o Hoffenheim por 3 a 1, fora de casa, e assumiu a sexta posição, com 17 pontos, entrando na zona de classificação para as competições europeias. A equipe ultrapassou justamente o Hoffenheim, que caiu para o sétimo lugar, com 16.

Já o Schalke 04 se garantiu na quinta posição, com os mesmos 17 pontos do Mönchengladbach, ao empatar por 1 a 1 com o Wolfsburg, em casa. O resultado, porém, teve sabor amargado para os mandantes, pois os visitantes conquistaram a igualdade no placar nos acréscimos do tempo normal, aos 48 da etapa final, com um gol de Origi que assegurou ao seu time a 13ª colocação, com dez pontos.

Também neste sábado, o Bayern Leverkusen derrotou o lanterna Colônia por 2 a 1, em casa, e foi aos 15 pontos na oitava posição. Derrotados, os visitantes somam apenas dois pontos e seguem sem nenhuma vitória após dez jogos disputados.

Outro clube que aproveitou o fator casa neste sábado foi o Hertha Berlin, que superou o Hamburgo, também por 2 a 1, e agora ocupa a décima posição, com 13 pontos, enquanto o adversário estacionou nos sete e encabeça a zona de rebaixamento da tabela, no 16º lugar.