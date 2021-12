Borussia Dortmund perde do Hertha e fica a 9 pontos do líder Bayern no Alemão

O Borussia Dortmund ficou mais distante do líder Bayern de Munique neste sábado. Fora de casa, o time de Erling Haaland esteve aquém do esperado diante do Hertha Berlin e foi derrotado por 3 a 2. Os visitantes até saíram na frente, mas levaram a virada em apenas seis minutos no segundo tempo.

O resultado deixou o Borussia a nove pontos do Bayern, que aplicou 4 a 0 no Wolfsburg na sexta-feira. O time de Dortmund estacionou nos 34 pontos, contra 43 do primeiro colocado. A disputa direta entre as duas equipes será retomada em 7 de janeiro, quando o Alemão recomeçará após o recesso de fim de ano.

Jogando em casa, o Hertha balançou as redes pela primeira vez aos 15 minutos, com Maolida. Mas o lance foi anulado pelo VAR. O Borussia, então, mostrou eficiência no ataque e inaugurou, de fato, o marcador aos 31, com gol do meia Julian Brandt.

No segundo tempo, o jogo mudou totalmente. Voltando melhor, o time de Berlim empatou aos 6, com Belfodil, e buscou a virada seis minutos depois, com Richter. Aos 24, Richter ampliou para os anfitriões. O Borussia ainda sonhou com o empate ao chegar ao segundo gol aos 37 do segundo tempo, com Tigges.

Mas não teve tempo de buscar a igualdade. Sensação da temporada passada na Europa, o atacante norueguês Haaland passou em branco.

O RB Leipzig também decepcionou na rodada. Acostumado a brigar pelas primeiras posições nos últimos anos, o time foi batido pelo Arminia Bielefeld, penúltimo colocado, por 2 a 0, em casa. Em 9º lugar na tabela, soma 22 pontos.

Ainda neste sábado, Hoffenheim e Borussia Mönchengladbach empataram por 1 a 1, enquanto o Union Berlin bateu fora o Bochum por 1 a 0, mesmo placar da vitória do Eintracht Frankfurt sobre o Mainz, em casa. Greuther Furth e Augsburg empataram sem gols.