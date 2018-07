Borussia Dortmund perde e pode fechar ano na lanterna do Alemão

Em péssima fase no Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund disputou seu último jogo no ano neste sábado e acabou derrotado por 2 a 1 pelo Werder Bremen, fora de casa, pela 17ª rodada da competição. Com o resultado, o time amarga a penúltima posição da tabela, com apenas 15 pontos, e corre o risco de fechar 2014 na lanterna do torneio nacional. Neste domingo, o Freiburg, atual último colocado, com 14 pontos, jogará em casa diante do Hannover e poderá ultrapassar o Borussia.

Vice-campeã europeia na temporada 2011/2012 e classificada para as oitavas de final desta edição da Liga dos Campeões, a equipe de Dortmund sofreu neste sábado a sua décima derrota neste Alemão, em resultado que fez o Werder Bremen ultrapassar justamente o Borussia. O time chegou aos 17 pontos e assumiu a 16ª e antepenúltima posição.

Atuando em casa, o Werder Bremen abriu o placar do jogo deste sábado logo aos 3 minutos do primeiro tempo, com um gol de Selke. Já na etapa final, Bartels ampliou aos 19, antes de Hummels descontar aos 25.

Em outro duelo disputado neste sábado pelo Alemão, o Bayer Leverkusen não conseguiu passar de um empate por 1 a 1 com o Eintracht Frankfurt, em casa, mas mesmo assim subiu da quarta para a terceira posição, com 28 pontos. A equipe foi beneficiada pelo tropeço do Borussia Mönchengladbach, que caiu por 2 a 1 diante do Augsburg, fora de casa, e ficou na quarta colocação, com 27 pontos.

Mesmo jogando em Leverkusen, o Eintracht saiu na frente com um gol de Alex Meier aos 37 minutos do primeiro tempo, mas Bellarabi evitou a derrota da equipe da casa ao marcar aos 38 da etapa final. Já no confronto em Augsburg, o Mönchengladbach chegou a abrir o placar já aos 3 minutos, com Kruse, mas Feulner, aos 21, e Bobadilla, aos 6 da etapa final, garantiram a virada.

Schalke 04 x Hamburgo e Stuttgart x Paderborn, outras duas partidas já encerradas neste sábado no Alemão, terminaram empatadas por 0 a 0. Para o Schalke, o empate em casa acabou sendo ruim porque a equipe tinha a chance de fechar o dia na terceira posição, mas acabou ficando em quinto lugar, com 27 pontos.

No outro jogo que ainda será disputado neste sábado, o Wolfsburg, atual vice-líder, receberá o Colônia determinado a diminuir a larga vantagem do Bayern de Munique, hoje 14 pontos à frente do segundo colocado após ter batido o Mainz por 2 a 1, na última sexta-feira, fora de casa.