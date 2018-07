Borussia Dortmund perde para o Frankfurt e é lanterna no Alemão

Classificado com folga e de forma antecipada para as oitavas de final da Liga dos Campeões, no âmbito doméstico o Borussia Dortmund tem sofrido, e muito. Neste domingo, a equipe foi derrotada pelo Eintracht Frankfurt por 2 a 0, fora de casa, e terminou a 13.ª rodada do Campeonato Alemão na lanterna da tabela.

A campanha em nada lembra a equipe que fez frente ao Bayern de Munique nos últimos anos e chegou a ser vice-campeã europeia há duas temporadas, perdendo justamente para o rival alemão. São apenas três vitórias em 13 partidas, retrospecto que a deixa na última colocação, com apenas 11 pontos.

Na busca desesperada pela reação, o Borussia volta a campo na sexta-feira, quando enfrenta o Hoffenheim em casa. O Eintracht Frankfurt, por sua vez, duela no próximo domingo com o Werder Bremen, em casa. A equipe ocupa a nona posição, com 18 pontos.

O pesadelo do Borussia teve início cedo neste domingo, e logo aos cinco minutos Meier abriu o placar para o Eintracht. O gol obrigou os visitantes a irem para cima e eles até chegaram a criar algumas chances, mas, em meio à péssima fase, perderam todas. Na etapa final, para piorar, Seferovic marcou o segundo aos 32 minutos e garantiu o triunfo.