Borussia Dortmund perde para o Hamburgo no Alemão

HAMBURGO - O Borussia Dortmund sofreu uma grande derrota no Campeonato Alemão após vencer três partidas consecutivas. Com uma campanha irregular, os finalistas da última edição da Liga dos Campeões da Europa sofreram a sexta derrota no torneio ao serem batidos, fora de casa, pelo Hamburgo por 3 a 0, em partida válida pela 22.ª rodada.

A derrota mantém o Borussia Dortmund em terceiro lugar no Campeonato Alemão, com 42 pontos, um a mais do que o quarto Schalke 04 e um a menos do que o vice-líder Bayer Leverkusen, que vai enfrentar ainda neste sábado o Wolfsburg, fora de casa. Além disso, o time está 17 pontos atrás do líder Bayern de Munique, que só entrará em campo no domingo.

Na luta contra o rebaixamento, o Hamburgo, que tinha perdido as últimas cinco partidas, chegou aos 19 pontos, em 16ºlugar, posição que levaria o time a disputar uma repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão alemã. Mas apesar do risco de queda, o time só teve o que comemorar neste sábado, com os gols marcados por Jiracek, Lasogga e Calhanoglu.

Em sexto lugar no Campeonato Alemão, com 35 pontos, o Borussia Mönchengladbach empatou em casa por 2 a 2 com o Hoffenheim. O brasileiro Roberto Firmino marcou um dos gols do décimo colocado.

Também neste sábado, fora de casa, o Augsburg venceu o Freiburg por 4 a 2. Já o Nuremberg bateu em casa o Braunschweig por 2 a 1, mesmo placar do triunfo do Hertha sobre o Stuttgart como visitante.