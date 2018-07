Borussia Dortmund perde para o lanterna e adia título

Com oito pontos de folga sobre o Bayer Leverkusen, o Borussia Dortmund abriu a rodada precisando torcer por um tropeço dos rivais e depois bastaria vencer o pior time do Campeonato Alemão para ficar com o título. Após ver o time de Renato Augusto vencer o Hoffenheim, precisava apenas de um empate para depender só de si e ser campeão na próxima rodada. Nem isso conseguiu.

Com a derrota por 1 a 0 para o Mönchengladbach, gol de Idrissou, aos 35 minutos do primeiro tempo, o Dortmund fica somente cinco pontos à frente do Bayer. Na próxima rodada, se vencer o Nuremberg em casa e ver o Leverkusen perder para o Colônia como visitante, fica com o título.

Na outra ponta da tabela, a vitória do Mönchengladbach faz a equipe ultrapassar o St. Pauli e o Wolfsburg, com 29 pontos, e subir para 16.º. Para escapar do rebaixamento, porém, ainda precisa tirar os cinco que o separam do Eintracht Frankfurt, em apenas três rodadas.