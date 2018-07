Borussia Dortmund perde Sahin até o final da temporada

Sahin, que despertou o interesse do Real Madrid, se contundiu no domingo, durante o primeiro tempo da vitória do Borussia Dortmund por 3 a 0 sobre o Freiburg. De acordo com os exames médicos realizados pelo jogador, ocorreu rompimento parcial dos ligamentos do joelho direito.

Com a vitória de domingo e a derrota do Bayer Leverkusen por 5 a 1 para o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund abriu oito pontos de vantagem na liderança do Campeonato Alemão. Faltam quatro rodadas e a equipe pode faturar o título no sábado se vencer o Borussia Mönchengladbach e o Leverkusen tropeçar diante do Hoffenheim.