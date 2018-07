Borussia Dortmund pretende segurar Lewandowski por mais um ano

Artilheiro do Campeonato Alemão e autor de quatro gols sobre o Real Madrid na partida de ida das semifinais da Copa dos Campeões, Robert Lewandowski é o centroavante do momento. O jogador tem contrato com o Borussia Dortmund somente até meados de 2014 e, se não for vendido ao final desta temporada, sairá de graça do clube.

O polonês já recusou diversas propostas do Borussia para renovar, mas o clube alemão não desiste de tê-lo por pelo menos mais uma temporada. "Nosso desejo explícito é que ele fique aqui. Nós vamos mantê-lo mesmo que não recebamos nenhum dinheiro pela venda dele, o que não nos interessa nem um pouco", disse o gerente geral do Borussia, Hans-Joachim.

Segundo o clube aurinegro, a situação de Lewandowski é diferente daquela que tinha Mario Gotze. Este foi vendido ao Bayern de Munique porque seu contrato tinha uma cláusula de venda. A do polonês não tem.

Mas o discurso do agente do jogador é diferente. Maik Barthel disse ao jornal alemão Bild que já tem um acordo para que Lewandowski deixe o Borussia. "Existe uma proposta interessante por ele, que atende aos desejos do Dortmund e também o que quer o jogador. A diretoria nos assegurou que ele pode sair no final da temporada nessas condições", disse ele. O novo clube, tal qual de Gotze, seria o Bayern de Munique, segundo especula a imprensa alemã.