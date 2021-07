Borussia Dortmund promove encontro virtual global; no Brasil, Amoroso e Ewerthon serão os astros

O Borussia Dortmund, em parceria com seu principal patrocinador, a empresa alemã Evonik, anunciou um evento remoto global para conectar os torcedores do clube ao redor do mundo. Dentre os países 'contemplados' com a iniciativa, o Brasil estará presente e contará com depoimento e conversas com os ex-jogadores Amoroso e Ewerthon.

O evento chamado "09 Days Around The World" irá abranger, além do Brasil, outros oito países: China, Cingapura, Coreia do Sul, Estados Unidos, Índia, Japão, Polônia e Vietnã. A iniciativa ocorrerá entre os dias 10 e 18 de julho, com o objetivo de promover a integração do clube alemão com sua torcida espalhada por todo o planeta.

Leia Também Estádios poderão receber até 25 mil torcedores nos jogos do Campeonato Alemão

O Borussia Dortmund, em meio à pandemia de covid-19, foi um dos clubes pioneiros em promover eventos online para entreter seus torcedores. Além de um palco 360º, o time irá fazer o lançamento de um aplicativo exclusivo para estreitar a relação equipe-torcedor. Serão feitas também diversas ações, como encontro entre fã-clubes, desafios com jovens jogadores e outros patrocinadores, e conversas com astros que marcaram seus nomes na história da entidade.

No Brasil, Amoroso e Ewerthon serão os grandes destaques do programa, que será realizado dia 11 de julho, no Museu do Futebol, em São Paulo. A transmissão ocorrerá nas redes sociais oficiais do local, das 14 às 15 horas (horário de Brasília). O bate-papo irá trazer histórias dos dois atletas, além de análises sobre o futebol brasileiro e alemão, a relação do Dortmund com seus ex-atletas, entre outros.