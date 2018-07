Borussia Dortmund reage e arranca empate no final

O Borussia Dortmund chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas, empurrado por sua fanática torcida - tem média de 80 mil torcedores por jogo no Signal Iduna Park -, conseguiu reagir nos minutos finais e arrancou um empate de 2 a 2 com o Stuttgart. O resultado desta quarta-feira, no entanto, não foi bom para a equipe, que vem fazendo campanha irregular no Campeonato Alemão.

Vice-campeão alemão nas duas últimas temporadas - perdeu ambas para o Bayern de Munique -, o Borussia Dortmund aparece apenas na oitava colocação no campeonato atual, agora com sete pontos. O Stuttgart, por sua vez, conseguiu deixar a lanterna com o empate fora de casa nesta quarta-feira, subindo para a penúltima posição, com dois pontos - o Hamburgo ficou em último lugar.

Mesmo fora de casa, o Stuttgart surpreendeu ao abrir 2 a 0 nesta quarta-feira. Foram dois gols do meio-campista alemão Didavi, aos três e aos 23 minutos do segundo tempo. Mas, depois disso, o Borussia Dortmund foi buscar o empate. Aubameyang marcou aos 28 e Immobile deixou tudo igual já aos 41. Os donos da casa ainda pressionaram para conseguir a virada, sem sucesso.

Também nesta quarta-feira, no complemento da quinta rodada, o Bayer Leverkusen fez o dever de casa e derrotou o Augsburg por 1 a 0, com gol de Son Heung-Min aos 33 minutos de jogo. A vitória levou a equipe aos 10 pontos, na segunda colocação do campeonato, atrás apenas do bicampeão Bayern de Munique, que lidera com 11 após golear o Paderborn por 4 a 0 no dia anterior.

Mais três jogos aconteceram nesta quarta-feira, para fechar a quinta rodada do Campeonato Alemão. E todos terminaram com o mesmo placar: Borussia Mönchengladbach 1 x 0 Hamburgo, Hannover 1 x 0 Colonia e Hertha Berlin 1 x 0 Wolfsburg.