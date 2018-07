Borussia Dortmund renova com técnico Klopp até 2016 O Borussia Dortmund anunciou nesta segunda-feira a renovação dos contratos do técnico Jurgen Klopp e do diretor-esportivo Michael Zorc. O atual campeão alemão explicou em um comunicado oficial que os dois concordaram em firmar novos acordos até junho de 2016.