Borussia Dortmund renova contrato de Kagawa até 2020

Em sua segunda passagem pelo Borussia Dortmund, o japonês Shinji Kagawa não deverá deixar o clube tão cedo. Nesta sexta-feira, a diretoria do clube alemão anunciou a renovação do contrato do meia por mais dois anos, o deixando vinculado até junho de 2020.

"Estamos realmente felizes de que Shinji continue a jogar conosco nos próximos três anos. Shinji sente uma conexão muito forte com este clube, a cidade e os nossos fãs", disse o diretor esportivo do Dortmund, Michael Zorc.

Kagawa, de 28 anos, retornou ao Dortmund em 2014, após passar duas temporadas. Ele soma 36 gols marcados e 33 assistências em 137 partidas do Campeonato Alemão disputadas pelo clube. Além disso, venceu o Campeonato Alemão em 2011 e 2013, e faturou os títulos da Copa da Alemanha em 2012 e 2017.

O anúncio da renovação do contrato de Kagawa com o Dortmund também teve um teor de marketing. Afinal, foi realizado logo após o desembarque do elenco do clube alemão em Tóquio para parte da sua pré-temporada - o time fará neste sábado um amistoso contra o Urawa Red Diamonds. "O Borussia Dortmund é como uma família. Estou orgulhoso de nunca terem se esquecido de mim", comentou Kagawa.