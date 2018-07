Borussia Dortmund renova contrato de lateral-direito

"Estou jogando pelo Dortmund há dois anos e, neste tempo, me tornei parte da cultura do futebol, do clube e da torcida. Este é um grande reconhecimento e obrigação para mim", declarou o atleta, que recebeu elogios do técnico Juergen Klopp. "Ele é um dos eixos do nosso jogo", declarou o treinador.

Segundo notícias da imprensa local, Piszczek era um dos alvos do Real Madrid para a janela de transferências do fim do ano, visando a sequência da temporada europeia, em 2013. Por coincidência, o time espanhol será o adversário dos alemães nesta quarta-feira, em duelo válido pela fase de grupos da Liga dos Campeões.