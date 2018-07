Borussia Dortmund renova contrato do volante Sven Bender Em um esforço para segurar seus melhores jogadores, o Borussia Dortmund renovou nesta terça-feira o contrato do volante Sven Bender. O jogador de 26 anos, que participou das principais conquistas recentes do time, estendeu seu vínculo com o clube alemão até o ano de 2021.