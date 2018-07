Borussia Dortmund se recupera de eliminação e bate o Hannover

O Borussia Dortmund suou, mas soube aproveitar a vantagem numérica que teve durante boa parte do segundo tempo para vencer o Hannover por 3 a 2 neste sábado, mesmo fora de casa, pelo Campeonato Alemão. Além dos três pontos, o resultado serviu para ajudar o time a esquecer a queda nas oitavas de final da Liga dos Campeões para a Juventus na última quarta.

Na tabela, o resultado fez o Borussia subir para 33 pontos, na décima colocação. No dia 4 de abril, a equipe terá a difícil tarefa de encarar o Bayern de Munique em casa. Já o Hannover é somente o 14.º colocado, com 27 pontos, e duelará com o Eintracht Frankfurt fora de casa, também no dia 4.

Aubameyang abriu o placar para o Borussia neste sábado, aos 19 minutos, mas Stindl empatou aos 32. Somente após a expulsão de Leonardo Bittencourt, aos 10 do segundo tempo, os visitantes chegaram à vitória. Kagawa e Aubameyang, novamente, marcaram. Já nos últimos minutos, Stindl diminuiu, mas a reação parou por aí.

Quem também venceu neste sábado foi o Stuttgart, que voltou a conseguir um resultado positivo após nove partidas. Seferovic abriu o placar para o Eintracht Frankfurt, mas Ginczek, duas vezes, e Alexandru Maxim garantiram a virada. Apesar do triunfo, o Stuttgart segue na lanterna, com somente 23 pontos. O Eintracht é o oitavo, com 34.

Em outras partidas já encerradas do dia pelo Alemão, Colônia e Werder Bremen empataram em 1 a 1, o Freiburg derrotou o Augsburg, em casa, por 2 a 0, e o Paderborn recebeu o Hoffenheim mas não saiu do empate por 0 a 0.