Borussia Dortmund se reforça com jovem zagueiro de 18 anos do PSG

Mesmo sem ainda ter definido o nome do seu novo técnico para a temporada 2017/2018, o Borussia Dortmund já reforçou o seu elenco. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a contratação do defensor francês Dan-Axel Zagadou, que estava no Paris Saint-Germain.

"Tomei a decisão consciente de assinar com o Borussia Dortmund porque é um clube de elite que repetidamente consegue integrar os jovens jogadores no elenco principal e continua a desenvolvê-los no mais alto nível", disse o zagueiro francês.

Zagadou, de apenas 18 anos, assinou um contrato válido por cinco temporadas com o Borussia Dortmund. E a jovem promessa, com passagens pelas seleções de base da França, chega gratuitamente ao time alemão, pois ficou sem contrato com o Paris Saint-Germain.

"Dan-Axel Zagadou será membro do nosso elenco profissional a partir de julho. Realizamos essa contratação pensando no futuro, estamos plenamente convencidos das habilidades do jogador e estamos ansiosos para ajudá-lo a dar os próximos passos de seu desenvolvimento futebolístico como jogador do elenco", afirmou o diretor esportivo do Borussia Dortmund, Michael Zorc.

O Dortmund terminou o último Campeonato Alemão em terceiro lugar, o que lhe rendeu uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, além de ter conquistado o título da Copa da Alemanha em uma temporada considerar irregular. Até por isso, a diretoria optou por demitir o técnico Thomas Tuchel na semana passada. O seu substituto ainda não foi definido, mas o clube já fechou uma contratação para a próxima temporada.