Borussia Dortmund se reforça com lateral da seleção de Portugal

O Borussia Dortmund segue bastante ativo no mercado de transferências após o fim da temporada europeia. Nesta quinta-feira, o clube alemão anunciou a contratação do lateral-esquerdo Raphaël Guerreiro, que defende a seleção de Portugal na Eurocopa.

Raphaël Guerreiro estava no Lorient, da França, e vai assinar um contrato válido por quatro anos com o Borussia Dortmund. Os clubes não revelaram os detalhes financeiros da transação. O zagueiro, de 22 anosm está no time há três temporadas, tendo atuado antes pelo Caen, também do futebol francês.

"Raphaël Guerreiro é um jogador tecnicamente experiente, que se sente confortável em várias posições. Estamos muito felizes que ele tenha decidido vir para o Borussia Dortmund", afirmou o diretor esportivo Michel Zorc.

Vice-campeão do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha na última temporada - ambos os torneios foram vencidos pelo Bayern de Munique -, o Borussia Dortmund já havia se reforçado nas últimas semanas com Marc Bartra, Emre Mor, Sebastian Rode, Ousmane Dembele e Mikel Merino.

O clube, porém, sofreu baixas de peso ao perder o zagueiro Mats Hummels, que se transferiu exatamente para o Bayern, e o meia Ilkay Gundogan, contratado pelo Manchester City.