Borussia Dortmund só empata com lanterna e tem liderança ameaçada

A má fase do Borussia Dortmund foi ampliada nesta segunda-feira. O time completou o quinto jogo consecutivo sem vitória na temporada ao somar o terceiro empate seguido no Campeonato Alemão ao não sair do 0 a 0 com o lanterna Nuremberg, no duelo que concluiu a 22ª rodada do Nacional, já tendo a sua liderança ameaçada.

O novo tropeço deixou o Borussia com 51 pontos, apenas três a mais do que o segundo colocado Bayern de Munique, que na sexta-feira, na abertura da rodada, havia superado o Augsburg. E a situação preocupa porque a vantagem para o atual hexacampeão alemão era de nove pontos na 15ª rodada, algo que diminuiu drasticamente com os três tropeços consecutivos no Nacional do Dortmund.

Já para o Nuremberg, o empate teve pouca valia, pois o time segue em último lugar no Alemão, com 13 pontos, a dois do 16º Stuttgart, que disputaria uma repescagem para seguir na elite, e a cinco do 15º Augsburg, o primeiro clube fora da zona da degola.

O primeiro tempo da partida foi marcado por protestos dos torcedores da casa contra a realização de jogos na noite de segunda-feira, com críticas aos dirigentes da Federação Alemã de Futebol e da Bundesliga, a liga alemã.

O jogo, inclusive, foi paralisado em algumas ocasiões, quando torcedores jogaram bolinhas pretas no campo em escanteios para o Dortmund, que apresentou dificuldade para superar a retranca do adversário.

O goleiro do Nuremberg, Christian Mathenia, foi decisivo para evitar a recuperação do Dortmund ao fazer várias defesa difíceis, especialmente no primeiro tempo, em finalizações de Mario Götze, que também assustou no começo do segundo tempo. Mas o time da casa também foi perigoso na etapa inicial, com Hanno Behrens dando trabalho a Roman Bürki.

No segundo tempo, o Dortmund manteve o domínio da posse de bola, mas não teve sucesso nas finalizações, com Paco Alcácer desperdiçando uma última chance, nos minutos finais da partida. Assim, ficou no 0 a 0 no primeiro jogo sob o comando do técnico interino Boris Schommers, após a demissão de Michael Koellner na terça-feira.

O Dortmund buscará reagir no domingo, quando receberá o Bayer Leverkusen. Um dia antes, o Nuremberg vai visitar o Fortuna Dusseldorf pelo Alemão.