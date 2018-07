Borussia Dortmund sofre, só empata com Ingolstadt e se distancia dos líderes

O Borussia Dortmund mais uma vez sofreu fora de casa pelo Campeonato Alemão, neste sábado. Mesmo diante do lanterna Ingolstadt, chegou a ficar em desvantagem de 2 a 0 no placar, esteve atrás durante quase toda a partida e só buscou o empate por 3 a 3, fora de casa, nos acréscimos do segundo tempo.

O resultado levou o Dortmund a 14 pontos, somente na sexta colocação, e já a três do Bayern de Munique e do Hertha Berlin. O Bayern, no entanto, ainda atua na rodada. O Ingolstadt, por sua vez, chegou a dois pontos, o mesmo número do Hamburgo, e deixou a lanterna pelos critérios de desempate.

Em casa, o surpreendente Ingolstadt foi para cima e, aproveitando-se das jogadas de bola parada, conseguiu ótima vantagem no primeiro tempo. O placar foi inaugurado logo aos cinco minutos, quando Suttner cobrou falta da direita Cohen apareceu sozinho no meio da área para finalizar.

O Borussia não aprendeu com o erro e o repetiu menos de 20 minutos depois. Aos 23, Suttner cobrou outra falta da direita, e desta vez foi Lezcano quem se desgarrou da zaga para cabecear para a rede.

Somente no segundo tempo o Borussia reagiu. Aos 13 minutos, Dembélé recebeu pela esquerda e cruzou para Aubameyang, que desviou de cabeça para marcar. Mas não deu nem tempo para comemorar, porque na saída de bola Hadergjonaj recebeu com liberdade pela direita, foi à linha de fundo e rolou para o meio da área, onde Lezcano chegou para finalizar e fazer o terceiro.

Dez minutos depois, o Borussia voltou a diminuir, quando Adrián Ramos recebeu de Pulisic na área e bateu de primeira. A pressão dos visitantes se intensificou e aí apareceu a estrela do goleiro Nyland, com grandes defesas.

Parecia que Nyland seria o herói, mas a insistência do Borussia deu resultado aos 45. Após cruzamento da esquerda, Piszczek cabeceou. O goleiro fez grande defesa, mas Purisic finalizou para a rede. A virada quase veio na sequência, com Aubameyang, mas a cabeçada do atacante passou raspando a trave.

OUTROS RESULTADOS - O Hertha Berlin segue realizando ótima campanha neste início de temporada e se firmou na segunda colocação do Alemão ao vencer o confronto direto diante do Colônia por 2 a 1, em casa, neste sábado. Ibisevic e Stark definiram o triunfo. Pior para o Colônia, que parou nos 15 pontos e é o quarto colocado.

Outro que surpreende é o Hoffenheim. Neste sábado, a equipe visitou o Bayer Leverkusen e atropelou por 3 a 0, auxiliado pela expulsão de Volland logo aos cinco minutos de jogo. Com o resultado, subiu para 16 pontos, em terceiro. O Leverkusen, por sua vez, segue seu calvário e é somente o 11.º, com dez pontos.

Ainda pelo Alemão, o Darmstadt se distanciou da zona de rebaixamento neste sábado ao derrotar o Wolfsburg por 3 a 1, resultado que deixa o rival em 15.º. Já o Freiburg fez 2 a 1 no Augsburg e continua no meio da tabela.