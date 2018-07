Borussia Dortmund tropeça em casa no Alemão

Com o resultado, o Borussia Dortmund está com 31 pontos, em segundo lugar no Campeonato Alemão. A pontuação é a mesma do Schalke 04, que está na terceira colocação, e do Bayern de Munique, que ocupa o primeiro lugar e ainda joga neste domingo, fora de casa, contra o Stuttgart. Na luta contra o rebaixamento, o Kaiserslautern subiu para a 15ª posição, com 15 pontos.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado, mas o Borussia Dortmund teve mais oportunidades e abriu o placar aos 27 minutos, após um chute rasteiro, da entrada da área, do japonês Kagawa. Já o goleiro Windenfeller fez boas defesas e impediu que o Kaiserslautern marcasse. Porém, o time visitante conseguiu arrancar o empate no segundo tempo, aos 14 minutos, com um chute cruzado de Sahan.