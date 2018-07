Borussia Dortmund vai à final da Copa da Alemanha

O Greuther Furth tinha tanta certeza que a decisão da vaga na final seria nos pênaltis que o técnico Michael Buskens já havia até trocado o goleiro, colocando o reserva em campo aos 13 minutos do segundo tempo. Mas foi outro jogador que saiu do banco quem decidiu o jogo. Gündogan, que substituiu Bender ao fim do tempo regulamentar, apareceu no primeiro pau para marcar o gol decisivo do jogo.

O Borussia Dortmund agora espera o seu adversário na decisão da Copa da Alemanha. Na quarta, pela outra semifinal, o Bayern de Munique visita o Borussia Mönchengladbach. Os dois times são os que estão mais perto do líder Dortmund na ponta do Campeonato Alemão.