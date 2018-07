Borussia Dortmund vence Augsburg e abre vantagem na liderança do Alemão

O Borussia Dortmund derrotou o Augsburg por 2 a 1 neste sábado, fora de casa, e se manteve na liderança do Campeonato Alemão. O time visitante foi a 19 pontos após sete jogos disputados e abriu cinco de vantagem sobre o Hoffenheim, o segundo colocado, e que joga apenas neste domingo. O Augsburg está em quinto, com 11.

Os visitantes abriram o placar com Yarmolenko, de calcanhar, logo aos quatro minutos de partida. O Augsburg empatou aos 11 com o brasileiro Caiuby. Mas o japonês Shinji Kagawa voltou a colocar o Borussia na frente aos 23. O líder do campeonato ainda desperdiçou um pênalti no segundo tempo com Aubameyang, mas não influenciou o resultado.

As equipes agora folgam no próximo final de semana por conta dos jogos da Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. O Borussia volta a campo no dia 14, quando receberá o RB Leipzig. No mesmo dia, o Augsburg visitará o Hoffenheim.

Ainda neste sábado, o Borussia Mönchengladbach derrotou o Hannover 96 por 2 a 1, em casa, e subiu para a sexta colocação, com 11 pontos. os visitantes estacionaram em quarto lugar, com 12. Mathias Ginter e Thorgan Hazard marcaram os gols da vitória. Martin Harnik descontou.

Pelo mesmo placar, o Eintracht bateu o Stuttgart, em casa, e encostou na disputa por uma vaga à Liga dos Campeões. Com o resultado, foi a 10 pontos, na oitava colocação. Os visitantes estão em 14º, com sete.

O Wolfsburg ficou no 1 a 1 com o Mainz, em casa, e permaneceu na parte intermediária da tabela, em 12º lugar, com 12 pontos. Os visitantes têm a mesma pontuação, mas estão em 13º. Guilavogui abriu o placar para o time da casa, mas Yoshinori Muto deixou tudo igual.