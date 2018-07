Borussia Dortmund vence clássico e vira líder do Alemão

Com a vitória no clássico, o time de Dortmund foi a 29 pontos e deixou para trás, no saldo de gols, o Borussia Mönchengladbach, que havia assumido a ponta um dia antes ao vencer o Colônia por 2 a 0. A ponta, porém, pode ser perdida no domingo, quando o Bayern de Munique joga contra o Mainz, fora de casa, e pode chegar a 32 pontos em caso de vitória. Na próxima rodada, daqui a uma semana, os dois Borussias se enfrentam em Mönchengladbach

O resultado também deixa o Schalke 04 um pouco mais longe da briga pelo título. Com 25 pontos, a equipe de Gelsenkirchen fica estacionada na quinta colocação.

Em Dortmund, a equipe da casa abriu o placar logo com 15 minutos. Schmelzer cruzou e Lewandowski marcou de cabeça para fazer 1 a 0. O Borussia ampliou no segundo tempo, também aos 15 minutos. Barrios recebeu na cara do gol e viu Unnerstall fazer bela defesa a queima roupa. No rebote, o zagueiro brasileiro Felipe Santana fechou a contagem.

O melhor jogo do dia no Alemão, porém, foi em Berlim, onde Hertha e Bayer Leverkusen empataram em 3 a 3. Lasogga e Toprak (contra) deixaram o time da casa na frente, no início do primeiro tempo, mas três gols de Derdiyok decretaram a virada do Bayer. Lasogga marcou novamente, aos 37 do segundo tempo, e deixou tudo igual. Agora o Bayer é o sexto e o Hertha o décimo.

Lanterna da competição, o Augsburg conquistou sua segunda vitória ao vencer o Wolfsburg por 1 a 0, em casa. Outro na zona de rebaixamento, em penúltimo, é o Freiburg, que empatou em 1 a 1 com o Hoffenheim, fora de casa. Roberto Firmino, ex-Figueirense, marcou o gol dos mandantes. Na briga contra a queda, o Nuremberg venceu o Kaiserslautern por 1 a 0 e deixou a zona de degola.