Borussia Dortmund vence com golaço de Hummels; Napoli faz 8 em amistoso

O time alemão agora fará o último amistoso antes do início da temporada. No sábado, enfrentará a Juventus, tetracampeã consecutiva italiana. Na sequência, encara a estreia na terceira fase eliminatória da Liga Europa, no próximo dia 30. Será a estreia oficial do novo treinador, Thomas Tuchel, contratado para o lugar de Jurgen Klopp.

Outras duas equipes alemãs entraram em campo nesta terça-feira. O Bayer Leverkusen empatou em 1 a 1 com o Red Bull Salzburg, fora de casa. David Atanga abriu o marcador para os anfitriões e Admir Mehmedi deixou tudo igual. O Wolfsburg fez 4 a 2 no Zurich. Schuerrle e Perisic, com dois cada, fizeram os gols da vitória. Gavranovic e Koch descontaram.

A série de amistosos contou com duas impressionantes goleadas. O Napoli fez 8 a 0 no Anaunia, time amador da Itália. Insigne marcou os três primeiros, Gabbiadini e Mertens fizeram dois cada e Bifulco fechou a conta. E o Southampton fez 10 a 0 no Quick 20, time amador da Inglaterra. Jay Rodriguez e Graziano Pelle marcaram três gols cada. Steven Davis e Juanmi fizeram dois e garantiram a goleada.

Ainda sem contar com Van Persie, o Fenerbahçe venceu o Olympiacos por 3 a 2 em amistoso disputado em Afyon, na Turquia. O senegalês Moussa Sow abriu o marcador para o time da casa, mas Kostas Fortounis deixou tudo igual. O brasileiro Fernandão e Uygar fizeram o segundo e o terceiro dos turcos. E o argentino Domínguez deu números finais ao jogo. O Fenerbahce se prepara para sua estreia na Liga dos Campeões da Europa, quando enfrenta o Shakhtar Donetsk no próximo dia 28, na terceira fase eliminatória, a última antes do playoff de acesso à fase de grupos.