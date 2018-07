Dortmund vence de virada e mantém perseguição ao Bayern

Depois de atropelar o Tottenham nas oitavas de final da Liga Europa, no meio de semana, o Borussia Dortmund voltou a campo neste domingo e mais uma vez mostrou força ao vencer o Augsburg por 3 a 1, fora de casa, e manter a sua perseguição ao líder Bayer de Munique no Campeonato Alemão.

O resultado levou o Borussia aos 64 pontos na vice-liderança, cinco atrás da equipe bávara, que no último sábado derrotou o Colônia por 1 a 0, também fora de casa. Já o Augsburg estacionou nos 27 pontos e segue ameaçado pelo rebaixamento, na 15ª posição. Com a mesma pontuação, mas em desvantagem nos critérios de desempate, o Hoffenheim é o 16º colocado e hoje encabeça a zona de descenso da tabela.

Atuando em casa, o Augsburg chegou a abrir o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, com Alfred Finnbogason balançando as redes. No finalzinho da etapa inicial, porém, a equipe de Dortmund empatou com Henrik Mkhitaryan.

Já na etapa final, Gonzalo Castro virou para os visitantes com um gol aos 24 minutos. E, pouco depois, aos 30, o colombiano Adrian Ramos decretou o 3 a 1.

No outro jogo disputado neste domingo pelo Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen superou o Stuttgart por 2 a 0, também fora de casa, e chegou aos 42 pontos, assumindo a sexta posição. Assim, a equipe voltou a figurar na zona de classificação para a Liga Europa.

Julian Brandt, aos 11 minutos do primeiro tempo, e Karim Bellarabi, aos 4 da etapa final, marcaram os gols da equipe visitante, que ganhou novo ânimo depois de ter sido eliminado pelo Villarreal nas oitavas de final da Liga Europa, no meio de semana. Já o Stuttgart se manteve com 32 pontos e ocupa a 11ª colocação.